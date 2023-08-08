Умер вокалист и клавишник легендарной группы The Kinks Джон Гослинг

Ушел из жизни Джон Гослинг, клавишник и бэк-вокалист The Kinks.

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The Kinks, созданные в Лондоне в 1963-м братьями Дэвисами, стали одной из важнейших групп разгара волны мерсибита и частью "британского вторжения" в Штаты. Правда, недолго - в 1965-м их гастроли там запретили, "забанив" на пять лет, до 1969-го.

По какой причине - есть две версии. В частности, как считается, музыкантам отказались предоставить разрешение на гастроли в США "из-за их деструктивного поведения" на сцене.

Гослинг записал с коллективом десять пластинок - с 1970 по 1978 год. О кончине 75-летнего артиста сообщается в официальных аккаунтах группы. Причины и обстоятельства не разглашены.

"Мы глубоко опечалены известием о кончине Джона Гослинга. Выражаем соболезнования жене и семье Джона", - лаконично говорится в некрологе.