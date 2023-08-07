Наталья Подольская рассказала, что придает ей мотивации заниматься собой

Певица Наталья Подольская призналась, что ее пугает мысль о лишнем весе, однако именно это и мотивирует ее заниматься спортом. Слова звезды передает «Voice Mag».

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«Иногда мне в голову приходит картина – я неопрятная, толстая, несчастливая и ничего не добившаяся в жизни. Эта картина придает мне максимальной скорости и сильно пугает», — сказала певица.

До этого Подольская признавалась, что ее супруг Владимир Пресняков, наоборот, не имеет возможности заниматься спортом. При этом музыкант часто находится в движении из-за гастролей, что, считает певица, позволяет ему держать себя в форме.

«Он же олимпийский чемпион по лежанию на диване. Его вообще никто не победит. А если серьезно, то у Володи очень активный гастрольный график. Отработать концерт — это отличная кардио-тренировка», — подчеркнула артистка.