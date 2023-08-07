Юлии Чичериной исполнилось 45 лет

Широкая известность пришла к Юлии Чичериной в конце 1990-х — после выступления на фестивале «Нашествие». Потом были музыкальные клипы на хиты «Ту-лу-ла» и «Жара», снятые Тимуром Бекмамбетовым, совместная запись композиции «Мой рок-н-ролл» с группой «Би-2», популярные студийные альбомы и признание со стороны поклонников русского рока.

Однако певица известна не только своим творчеством, но и активной гражданской позицией: в её репертуаре множество песен о войне и мире, а с 2022 года артистка предпочитает выступать в зоне боевых действий.