Стало известно состояние певицы Лада Дэнс после ДТП

Певица Лада Дэнс проведет в больнице минимум неделю, информация о переломе позвоночника не подтвердилась. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

— Сегодня врачи запретили Ладе разговаривать. Надеюсь, во вторник или в среду она запишет видеообращение. К счастью, исключили самое страшное - подозрение на перелом позвоночника. Диагностировали просто сильный ушиб, — сказал Пудовкин в беседе с ТАСС.

5 августа около 18:20 на 52-м километре трассы М-2 «Крым» произошло ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на две машины, которые столкнулись до этого и стояли на проезжей части. В результате аварии пострадали четыре человека.

Позднее Пудовкин рассказал, что для госпитализации артистки потребовался вертолет медицинской службы и МЧС.