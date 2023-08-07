Бейонсе поддержала обвиненную в домогательствах певицу Лиззо

Американская певица Бейонсе поддержала свою коллегу певицу Лиззо на фоне обвинения последней в домогательствах и абьюзе работниц. Об этом сообщает TMZ.

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Во время концерта в Вашингтоне, округ Колумбия Бейонсе во время композиции Break My Soul традиционно перечисляла женщин, которых считает наиболее влиятельными.

Обычно Бейонсе называет и Лиззо, но на прошлой неделе исключила ее имя из списка. Теперь Лиззо появилась в тексте песни снова, и ее имя Бейонсе произнесла с нажимом. Поклонники решили, что это очевидный признак поддержки Лиззо, поскольку Бейонсе не могла не ознакомиться с новостями об артистке.

1 августа три бывших танцовщицы Лиззо выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. В частности, в иске они указали, что в феврале 2023 года Лиззо отвела их в Bananenbar во время гастрольного тура и заставляла трогать артисток, ловить дилдо, которыми те стреляли из вагин, и есть помещенные в половые органы артисток бананы. Сама Лиззо называет обвинения ложными.