Дава рассказал о самом трудном испытании на шоу «Выжить в Дубае»

Блогер Дава на «Шоу Воли» пошутил, что во время съемок шоу «Выжить в Дубае» самым тяжелым испытанием было спать в одной палатке с актрисой Натальей Рудовой.

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Музыкант рассказал, что в одну из ночей проснулся от шороха рядом с двухместной палаткой, в которой они ночевали со звездой «Универа». По словам блогера, ему показалось, что снаружи «кто-то кого-то или что-то поедает». Дава предположил, что это могла быть достаточно большая змея или пустынная лиса. Он решил разбудить Рудову, чтобы подготовить ее к возможной необходимости резко выбежать из палатки.

«Я думаю, надо как-то сигнал подать, если что — сразу выбегаем и бежим. Я ее начинаю аккуратно будить, думаю она сейчас повернется, я ей нашепчу», — вспомнил Дава.

Однако Рудова начала истошно кричать. Блогер признался, что сильно испугался в этот момент. При этом Дава отметил, что копошащийся возле палатки зверь моментально исчез после крика актрисы.