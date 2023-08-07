$94.81+1.03103.84+1.31

Певец Родион Газманов признался, что винил себя в разводе родителей

Певец Родион Газманов в интервью «АиФ» заявил, что тяжело пережил развод родителей в 12 лет, так как винил себя в разрыве Олега и Ирины Газмановых.

Родион Газманов рассказал, как пережил развод родителей
© РИА Новости

«Тяжело пережил. Это была трагедия. Естественно, для ребенка разрушение семьи — это разрушение фундамента его мировоззрения. Мне кажется, нет таких детей, которые восприняли бы развод своих родителей легко. Я винил себя в этой катастрофе», — рассказал Газманов.

По словам музыканта, он «наивно» предполагал, что отец вернется в семью, если он будет хорошо учиться. При этом, отметил певец, родители не стали особо распространяться о причинах развода. Со временем Газманов перестал чувствовать острую боль от пережитого потрясения.

«С годами рана затянулась, и у меня больше нет никаких претензий по поводу развода родителей. Раз это случилось, значит, случилось. Не все люди могут жить вместе ради того, чтобы ребенок рос в полной семье», — уточнил певец.

При этом музыкант признался, что из-за строгости звездного отца не всегда решается показать ему свои новые песни.

2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости