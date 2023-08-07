Слава ответила на обвинения хирурга Хайдарова в вымогательстве у него денег

«Когда эта заварушка началась, я не знала о пострадавших. Это была переписка между пациентом и хирургом. И тогда, да, мне нужна была компенсация, просто между нами. Я же не знала тогда, что если я вдруг открою свой рот, просто откроется ящик Пандоры, столько пострадавших всплывет... Слава богу, что я это сделала», — заключила артистка.