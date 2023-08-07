Любовный гороскоп на 7 августа 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Сегодня звезды рекомендуют вам получать удовольствие от каждой минуты, проведенной вместе. Их будет довольно много, но даже то, чего много, имеет неприятное свойство заканчиваться. Берегите ваше счастье, не позволяйте ему пройти мимо вас незаметно. ТЕЛЬЦЫ В этот день вам придется выполнить обещание, которое вы дали вашему любимому человеку довольно-таки давно и о котором уже успели напрочь забыть. Однако он, к Вашему сожалению, об этом помнить будет, и вам припомнит обязательно. Лучше уж вы сами вспомните, предварительно. БЛИЗНЕЦЫ Сегодня вам не следует чересчур доверчиво относиться к людям в целом и к вашему любимому человеку в частности. Мало ли что ему вздумается. И к тому, что сегодня будут писать в газетах, и к тому, что покажут по телевизору, тоже отнеситесь со здоровым скептицизмом. РАКИ В этот день Вам важно не запутаться в том, что вы успели сказать вашему любимому человеку, а что нет. И что, кстати, вы говорили не ему, а его основному сопернику. Именно этот вопрос может стать сегодня серьезным камнем преткновения и доставить вам много разных неприятностей. ЛЬВЫ Сегодня вы встретите родственную душу. Наконец-то кто-то сможет понять вас и оценить по достоинству! Просто потому что у этого кого-то проблемы схожи с вашими. Если вы хотите, чтобы ваша половинка походила на вас, как ваше зеркальное отражение, можете завязать отношения более близкие. ДЕВЫ Не стоит заходить за черту и перегибать палку. Если ваш любимый человек не хочет вам о чем-то рассказывать, прячется от вас, закрывается, то не надо ни на чем настаивать. ВЕСЫ Вероятно, сейчас самое время запланировать следующий отпуск. Выберите место, которое вам всегда страстно хотелось посетить. А если вы еще предложите какому-то особенному человеку составить вам компанию, то это будет просто замечательно! СКОРПИОНЫ Вам грустно и одиноко, несмотря даже на то, что вас любят? Пожалуй, вам действительно нужны долговременные и серьезные отношения с одним единственным и неповторимым, и сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться на его поиски. СТРЕЛЬЦЫ Сегодня вашему любимому человеку очень нужен будет кто-то, кто будет страховать все его движения и помогать в принятии ответственных решений. Разумеется, оптимальным вариантом будет, если таковым человеком окажетесь вы, однако варианты тоже могут быть. КОЗЕРОГИ Никто не собирается вас бросать, и нечего думать глупости. Ваша подозрительность, может, и имеет под собой определенные основания, но лишь в той части, где вы анализируете собственное несовершенство. ВОДОЛЕИ День будет самый обыкновенный. Один из тысячи одинаковых дней. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что ничего интересного на сегодня не намечается: меньше разочарований будет к вечеру и меньше раздражения выплеснется на вашу половинку. РЫБЫ Сегодня для вас важно проявить настойчивость в общении с вашим любимым человеком. Она весьма пригодится вам, когда вы будете убеждать его в вашей правоте или отстаивать свою точку зрения.