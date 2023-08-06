Охлобыстин посочувствовал дочери Панина*

«Теперь на него, дурака, завели уголовную статью, и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив. А она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он ее. Так что, боюсь, жить ему недолго», — высказался Иван Охлобыстин.