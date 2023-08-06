Охлобыстин посочувствовал дочери Панина*
Интервью Собчак с Паниным наделало много шума, возмутив публику. В частности, по этому поводу поделился мнением и актер Иван Охлобыстин.
По его словам, скандального актера не следует тиражировать на экранах телевизоров и мониторах- компьютеров по всей стране.
«Посмотрел интервью с Паниным. Считаю, что Ксения Анатольевна, манкирует этикой журналиста. Такое показывали в базарном цирке XII века. Он же абсолютно больной ребенок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба», - считает Иван Иванович.
Охлобыстину жаль дочь актера, с которой он сейчас живет в Испании. Он уверен, что 15-летняя девушка с радостью вернулась бы в Россию. Но отца она не бросит. Об этом рассказывает СтарХит.
«Теперь на него, дурака, завели уголовную статью, и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив. А она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он ее. Так что, боюсь, жить ему недолго», — высказался Иван Охлобыстин.
Телеведущий Оскар Кучера посоветовал дочери Алексея Панина бежать от звездного отца. По мнению звезды отечественного телевидения, у актера не все в порядке с головой.
*Признан иноагентом в России.