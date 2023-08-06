Директор Лады Дэнс готовит иск к транспортной компании

Лада Дэнс серьезно пострадала в крупном ДТП 5 августа на трассе М-2 в районе Подольска. Певица ехала в арендованном «Мерседесе» после выступления на корпоративе. Автомобиль, в котором она находилась, врезался в «Бентли», и его выбросило в кювет.

Звезда с тяжелыми травмами была госпитализирована, и сейчас находится в больнице.

Директор певицы, продюсер Сергей Пудовкин, заявил журналистам «Комсомольской Правды», что готовит иск к транспортной компании, которая организовала данный переезд. Будет производиться проверка шофера, техническое состояние машины и устанавливаться степень вины персонального водителя.

«Не могу это подтвердить, но сотрудник клиники, где делали диагностику, сказал, что следы наркотических веществ в крови обнаружены. Будем проверять», - объяснил Пудовкин.