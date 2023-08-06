Концертный директор Пугачевой перестала появляться на публике

Елена Чупракова, много лет проработавшая директором Примадонны, некоторое время не выходит на связь. На протяжении многих лет ни один выход Пугачевой на публику не обходился без Чупраковой.

Но на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале Алла Борисовна была одна, хотя предполагалось, что приедет и ее директор. Об этом пишут журналисты Экспресс Газеты со ссылкой на absatz.media.

Ранее Елена всегда сопровождала Пугачеву в ее поездках, а в последнее время, после отъезда певицы за рубеж, от ее имени отвечала на вопросы представителей прессы. Сама Чупракова ведет достаточно закрытый образ жизни и сведениями о себе с общественностью и журналистами не делится.

Так, Елена долго игнорировала вопросы журналистов о местонахождении Примадонны вне России.