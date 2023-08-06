Орлова объяснила, почему улетела на отдых без дочери

«В эту минуту, указав мне на то, что я бросила своего ребенка (практически на съедение волкам), она с нимбом яжматери поднимается в своих самоощущениях на много километров надо мной. Она-то никогда не оставляла ребенка ни на минуту! Не то что я!», - саркастически заявила Ольга.