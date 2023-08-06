Орлова объяснила, почему улетела на отдых без дочери
Ольга Орлова отправилась в Италию. И вновь оставила дома маленькую дочь Анну. Хейтеры придрались к этому факту и буквально атаковали микроблог певицы гневными комментариями.
Орлова высказалась по поводу сложившейся ситуации.
«Потому что я не вижу смысла маленького ребенка тащить в дорогу с двумя перелетами и машиной в несколько часов. Это тяжело даже для взрослых, а грудничку и вовсе не нужно!», - резко ответила звезда.
Более того, исполнительница озвучила свое мнение по поводу женщин, упрекающих ее в том, что она – плохая мать, - рассказывают 7days.ru.
«В эту минуту, указав мне на то, что я бросила своего ребенка (практически на съедение волкам), она с нимбом яжматери поднимается в своих самоощущениях на много километров надо мной. Она-то никогда не оставляла ребенка ни на минуту! Не то что я!», - саркастически заявила Ольга.
В последнее время экс-солистке «Блестящих» пришлось несладко: хейтеры толпой ополчились на нее то за якобы накладной живот, то за якобы приемную дочь, то и вовсе пожелали артистке лишения родительских прав.