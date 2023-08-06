СМИ: у Лады Дэнс осложнения после травмы головы

Лада Дэнс, сильно пострадавшая в автомобильной аварии, сначала была госпитализирована в Подольскую городскую больницу, потом ее перевели в частную клинику.

Как пишет «Московский Комсомолец», друзья родного сына певицы Ильи Свирского рассказали, что врачи потребовали сократить до минимума контакты с певицей. Как сообщает издание, у нее начался отек мозга из-за серьезной травмы головы.

На трассе столкнулись сразу три автомобиля. Еще троим участникам ДТП потребовалась госпитализация. Две машины выбросило в сторону ограждения между встречными полосами, а такси, в котором ехала Лада, улетело в кювет.

«Все надеемся на самый лучший исход», - волнуется концертный директор певицы Сергей Пудовкин.