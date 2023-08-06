«Я просто рыдаю»: Слава обрушилась на Хайдарова
Анастасия Сланевская в микроблоге выложила ролик, где собраны кадры с осложнениями у девушек, которые сделали пластическую операцию у Тимура Хайдарова. Певица даже расплакалась и высказала свое мнение о хирурге с применением обсценной лексики.
«Девчонки, я честно смотрю на это и плачу. Я очень сильный человек, но я просто плачу. Я просто рыдаю, смотря на все это… Тебя (Хайдарова - прим. Ред.) засудят и посадят! Как же ты мог со всеми нами поступить? С девочками, хорошими красивыми», - со слезами на глазах возмутилась Слава.
22 июля Слава обвинила Хайдарова в некачественной операции на груди. Исправлять работу хирурга ей пришлось в другой клинике.
Любовь Успенская поддержала Славу, у нее тоже серьезные претензии к Тимуру. Также 52 пострадавшие девушки подписали коллективное письмо против хирурга, - информирует gazeta.ru.
Незадолго до этого в шоу «Злые языки» Боня и Краснова, обсуждая Славу, обвинили ее в том, что она слишком много пьет и является завсегдатаем стриптиз-клубов. Боня заявила, что однажды видела, как артистка выпила почти целую бутылку виски перед выступлением.