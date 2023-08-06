«Я просто рыдаю»: Слава обрушилась на Хайдарова

«Девчонки, я честно смотрю на это и плачу. Я очень сильный человек, но я просто плачу. Я просто рыдаю, смотря на все это… Тебя (Хайдарова - прим. Ред.) засудят и посадят! Как же ты мог со всеми нами поступить? С девочками, хорошими красивыми», - со слезами на глазах возмутилась Слава.