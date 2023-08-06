Директор Лады Дэнс расссказал о ее местонахождении

Певица Лада Дэнс, попавшая в субботу в ДТП на трассе М-2 "Крым" под Москвой, переведена из клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. Она в сознании, в состоянии средней тяжести, сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

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"Лада Дэнс госпитализирована в частную клинику", - рассказал Пудовкин.

Он также добавил, что певица "получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы".

"Пока классифицируют именно так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли состояние артистки оценивается, как средней тяжести.

По словам Пудовкина, машина, в которой находилась Лада Дэнс, врезалась в попавший ранее в ДТП автомобиль, артистка не была за рулем, она находилась на заднем сидении.

"Сейчас артистка в сознании, находится под наблюдением врачей. Прогнозы хорошие", - заключил директор певицы.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в субботу три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.