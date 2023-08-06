Крайнова рассказала о внутренних проблемах «Дома-2»
Настя Крайнова в YouTube-шоу «Говорим с Любовью» рассказала, что что многие участницы «Дома-2» говорят друг о друге за спиной различные гадости, при этом улыбаясь в лицо. Она считает, что они напрасно осуждают Ольгу Бузову, поскольку сами страдают лицемерием, - пишет gazeta.ru
«Поверь мне, у них там… Хоть они типа «мы подруги, все так клево», и смотришь на это стороны, вроде клево. Но я знаю истории, как они там друг друга за спиной чихвостят», — уточнила исполнительница.
По мнению Крайновой, между ведущей шоу Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой наличествует конкуренция.
«Как ни крути, Оля всегда была фронтвумен. И на «Доме-2» она была фронтвумен. Безусловно, Ксюша мега известная, но у нее немножко другой статус. Мне кажется, что она бы хотела такой тотальной славы как у Оли», — отметила Настя.
Настя Крайнова, бывшая участница группы «Тутси», в беседе с журналистами «Собеседника» поделилась своими воспоминаниями о проекте «Фабрика звезд». Певица рассказала, что именно там она впервые столкнулась с предательством.
Ребята, которые демонстрировали ей симпатию и дружбу, на концерте голосовали против нее, и подобное было скорее правилом, чем исключением.