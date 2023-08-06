Крайнова рассказала о внутренних проблемах «Дома-2»

«Как ни крути, Оля всегда была фронтвумен. И на «Доме-2» она была фронтвумен. Безусловно, Ксюша мега известная, но у нее немножко другой статус. Мне кажется, что она бы хотела такой тотальной славы как у Оли», — отметила Настя.