Госпитализированная Лада Дэнс перестала выходить на связь

Певица Лада Дэнс, госпитализированная после ДТП, перестала выходить на связь. Об этом сообщает MK.RU.

«Она не выходит на связь и никак не реагирует. Раньше у нас такой ситуации не было. Мы достаточно оперативно всегда коммуницировали», — объяснил продюсер артистки Сергей Пудовкин.

По данным издания, певица не отвечает на звонки близких, корреспондентам также не удалось с ней связаться.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала Лада Дэнс, произошло на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.