Дайнеко после сообщения о болезни не выходит на связь с подписчиками

Виктория Дайнеко серьезно заболела. Она написала в микроблоге , что в этом отчасти сама виновата – пошла на встречу с девушкой, которая была нездорова. И на следующий день сама свалилась с высокой температурой.

С температурой 38 певица поехала в клинику. Там ее сразу положили под капельницу.

Затем Дайнеко поехала домой, но к вечеру температура поднялась до 39,9. Девушка пожаловалась на плохое самочувствие и перестала выходить в соцсети.

Как пишет издание womanhit, поклонники звезды обеспокоены: непонятно, где сейчас Виктория – дома, или в больнице, и в каком состоянии.