«Стоило оно того?» Кушанашвили осудил Славу за пластические операции
В среде шоу-бизнеса не утихает конфликт звездного хирурга Тимура Хайдарова и его пациенток. Певица Слава обвинила хирурга-пластика в непрофессионализме, поскольку его работу по пластике груди пришлось переделывать в другой клинике.
Не остался в стороне и эпатажный журналист Отар Кушанашвили. Он обратился к Сланевской с упреком, - пишет СтарХит.
«Стоило оно того? Ты красивая русская женщина, на фига ты пошла кроить попу и грудь? В тебе было все хорошо! Да, надо думать о красе ногтей, но не до такой же степени!», - возмутился шоумен.
Поначалу Слава планировала потребовать от клиники компенсацию за причиненный ущерб, но в итоге отказалась от этой затеи. Сейчас певица хочет передать деньги, которые надеется получить по суду. Другим пострадавшим от неудачных операций.
Теперь она переживает, что ее поклонники, вдохновившись, тоже могли воспользоваться услугами Хайдарова.