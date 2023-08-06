Гагарина вслед за Лолитой продемонстрировала татуировку
Полина Гагарина сейчас отдыхает на курорте. И посылает подписчикам отпускные фотоотчеты – яркое солнце, синяя вода, изумрудная зелень. Накануне певица выложила в микроблог фотографию, где она запечатлена загорающей топлес, правда, в ракурсе со спины.
Видно, что звезда сильно похудела, но главное – сзади чуть ниже линии роста волос сияет цветная татуировка – расписная бабочка. Об этом рассказывает super.ru.
Несколько ранее Лолита поразила поклонников большой татуировкой-рукавом. Правда, она призналась, что это переводная картинка. Эстафету подхватила Гагарина, чье тело теперь тоже украшает временный рисунок.
Ранее российская исполнительница Полина Гагарина в интервью Hello назвала свой главный недостаток. По мнению артистки, она слишком суетлива и тороплива.
«Это происходит потому, что мне, как человеку огненному, энергичному и активному, иногда хочется сделать что-то сразу и побыстрее. Я очень ценю время, свое и других людей, поэтому спешу жить», — призналась Гагарина.