Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы после аварии

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал о состоянии певицы после ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. Его слова передает «Газета.ру».
«Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии», — сообщил Пудовкин, добавив, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.
По его словам, произошло достаточно серьезное ДТП. В результате был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС, а Ладу Дэнс госпитализировали в Институт микрохирургии мозга.
Директор подтвердил, что Лада Дэнс ехала домой с корпоративного выступления.
«Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились», — добавил он.
ДТП с участием артистки произошло вечером 5 августа в Подольске. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу. В результате произошедшего Лада Дэнс получила травмы головы и позвоночника.