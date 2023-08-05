Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии певицы после аварии

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал о состоянии певицы после ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. Его слова передает «Газета.ру».

«Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии», — сообщил Пудовкин, добавив, что состояние артистки оценивается как средней степени тяжести.

По его словам, произошло достаточно серьезное ДТП. В результате был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС, а Ладу Дэнс госпитализировали в Институт микрохирургии мозга.

Директор подтвердил, что Лада Дэнс ехала домой с корпоративного выступления.

«Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились», — добавил он.