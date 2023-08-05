Асмус похвасталась результатами похудения

В последнее время было заметно, что Кристина Асмус заметно поправилась. 35-летняя российская актриса театра и кино всегда была изящной и спортивной, так что лишние килограммы звезда решила убрать, - пишет Мослента.

Результат не заставил себя ждать. Фотографию, доказывающую положительные перемены, Кристина выложила в микроблоге

Instagram (организация запрещена в России)*

«Я похудела, и самооценка настояла на том, чтобы зафиксировать и поделиться этим фактом», - сообщила звезда.

Ранее на своей странице в социальных сетях артистка опубликовала снимок, сделанный на отдыхе в Турции. На кадре Асмус позирует в черном облегающем топе, а также в обтягивающих черных лосинах. Комплект похож на нижнее белье.

При этом подписчики обратили внимание на фигуру актрисы на этом фото, обвинив ее в чрезмерном увлечении едой на курорте.