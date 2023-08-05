Садальский в канун дня рождения заговорил о смерти

Станислав Садальский 8 августа отмечает день рождения. Известному актеру исполняется 72 года. В микроблоге он порассуждал о возрасте и неизбывном завершении жизни. Если в детстве он об этом совсем не задумывался, то с годами часто вспоминает слова Бернарда Шоу:

«Только дурак может праздновать годы приближения смерти».

Впрочем, подобная позиция Садальскому не близка. Он ориентируется на слова некоего мудреца, который сделал вывод: любишь ты отмечать день рождения или нет, конец все равно один. Так что лучше отмечать, чтобы жить весело, - информирует Экспресс Газета.

«Смотришь порой на празднование какого-нибудь юбилея и думаешь: чего они радуются? А бабушка мне говорила, что отказываться и не радоваться тому, что Бог дает — грех. День рождения — подарок от Господа. Мне кажется, что принимать его надо с благодарностью и радостью, иначе счастлив не будешь»,- резюмировал артист.

Артист получает пенсию в размере 25 тысяч рублей. Такая сумма положена за 50-летний стаж работы, отметил он. Одновременно ему приходит надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. В результате ежемесячный доход актера составляет 55 тысяч рублей.