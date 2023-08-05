Семенович призналась, что нарушила собственный запрет

Анна Семенович выступила в Новосибирске с концертом. После мероприятия она написала в микроблоге, что сильно устала и сразу уснет, лишь окажется в номере. При этом она призналась, что нарушила собственный запрет. Она заказала салат в номер и назвала ситуацию «ночным жором». Анна сообщила, что ей совсем не стыдно, - пишет csn-tv.ru.

«Мне вкусно и обалденно», — уточнила певица.

У Семенович, которая постоянно борется с лишним весом, есть собственная система, помогающая сбросить ненужные килограммы.

«Живи в кайф, ешь все что хочешь, но немного. Главное регулярные массажи и кардио-тренировки, я люблю людей в теле, но главное, чтобы тело было подтянутым, а не дряблым», — объяснила артистка.