Дочь Светланы Тома раскритиковала фильм «Табор уходит в небо»

Ирина Лачина стала героиней нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Дочь Светланы Тома рассказала о том, как тяжело быть в тени знаменитой матери. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Актриса призналась, что в свое время специально взяла фамилию отца, чтобы материнская известность не влияла не ее судьбу. Однако это не помогло.

«Ты исчезаешь и становишься тенью своих родителей. Это испытали на себе все дети известных актеров», — объяснила Ирина

Всероссийскую известность Светлане Тома принесла роль в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Но вот ее собственной дочери картина, ставшая культовой, не понравилась.

«Мне не понравились два момента. Мне не понравилось, во-первых, что мою маму убивают. Это для меня было каким-то странным финалом, а хотя так все хорошо начиналось. Мне не понравилась обнаженная сцена. Это вообще как-то непонятно. Стыд какой!», — сообщила Лачина.

Сама Ирина никогда не раздевалась в кадре или на сцене.

«Зачем мне делать то, что мне неприятно. Я не понимаю, почему я ради искусства должна наступать себе на горло и раздеваться», заявила она.

Светлана Тома продолжает сниматься в кино, в последние годы – преимущественно в сериалах. В одном из интервью она однажды сказала: