Чехова считает, что пластику делают закомплексованные люди

После того, как звездный хирург Тимур Хайдаров оказался в центре скандала из-за обвинений в некачественной работе, многие звезды шоу-бизнеса давали комментарии о своем отношении к пластической хирургии.

Так, высказала свое мнение и телеведущая Анфиса Чехова. Она сообщила, что не сторонница пластической хирургии и сама лично ничего в своем теле перекраивать не собирается. Об этом пишет gazeta.

«Я считаю, что самооценку не повысить, ложась под нож. Изменения во внешности дают временный эффект эйфории. Комплексы в голове, а не на лице и не на теле», - убеждена Чехова.