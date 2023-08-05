Кудрявцева пожаловалась на инфантильность мужчин

Лера Кудрявцева в личном блоге поделилась своими мыслями по поводу роли мужчин в современном обществе. Звезда шоу «Секрет на миллион» канала НТВ не в восторге от нынешних представителей сильного пола.

По ее мнению, мужчины стали слабее и инфантильнее и всячески устраняются от решения проблем. При этом они продолжают думать, что являются главой семьи.

«Как женщине, мне хочется видеть не нарциссов, маменькиных сынков и инфантильных мальчиков. Но в последнее время мои наблюдения не в пользу сильного пола. Мужчины отстранились от всего, но до сих пор считают себя главой семейства», - заявила телеведущая.

При этом, как пишет портал vokrug.tv, Лера уточнила, что основывается лишь на личных наблюдениях и будет рада, если подписчики ее переубедят.