Паулс не отменил концерт, несмотря на личное горе
Раймонд Паулс активно выступает и дает концерты, которые пользуются большой популярностью. И даже в день смерти своей супруги Ланы, с которой прожил в счастливом браке более 60 лет, композитор не отказался от своих обязательств перед зрителями и вышел на сцену.
Билеты на выступление маэстро в Юрмале были раскуплены заранее, - пишет «Московский Комсомолец». После того, как стало известно о трагедии в семье Паулса, многие опасались, что выступление отменят. Но этого не произошло.
Появление Паулса на сцене зрители встретили стоя и с аплодисментами. Публика старалась по возможность поддержать вдовца, понимая, насколько сложно ему было выступать. Впрочем, программа, по словам очевидцев, была отыграна блестяще.
Провожали маэстро после концерта криками «Браво!»
Раймонд и Лана Паулс познакомились в Одессе в 1959 году и с тех пор не разлучались. В прошлом, 2022 году, супруги отметили 60 лет со дня свадьбы. В этом же году Лане Паулс провели операцию на ноге, из-за чего она с трудом передвигалась.