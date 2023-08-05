Паулс не отменил концерт, несмотря на личное горе

Раймонд Паулс активно выступает и дает концерты, которые пользуются большой популярностью. И даже в день смерти своей супруги Ланы, с которой прожил в счастливом браке более 60 лет, композитор не отказался от своих обязательств перед зрителями и вышел на сцену.

Билеты на выступление маэстро в Юрмале были раскуплены заранее, - пишет «Московский Комсомолец». После того, как стало известно о трагедии в семье Паулса, многие опасались, что выступление отменят. Но этого не произошло.

Появление Паулса на сцене зрители встретили стоя и с аплодисментами. Публика старалась по возможность поддержать вдовца, понимая, насколько сложно ему было выступать. Впрочем, программа, по словам очевидцев, была отыграна блестяще.

Провожали маэстро после концерта криками «Браво!»