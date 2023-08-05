Гузеева рассказала о начале съемок шоу «Давай поженимся»

Лариса Гузеева выложила в Telegram-канале фотографию со съемок нового сезона шоу «Давай поженимся».

На снимке она находится в студии вместе с соведущей Розой Сябитовой.

Актриса и телеведущая также показала свою любимую собачку, объяснив, что Жужа тоже появится в в эфире Первого канала

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Шоу «Давай поженимся» выходило в эфир до 2022 года, после начала спецоперации на Украине съемки прекратились.