Седокова сообщила, что перестала употреблять алкоголь
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что приняла решение воздерживаться от алкоголя. Анна не прикасается к спиртному уже две недели и считает это маленькой, но важной победой. Об этом звезда сообщила в Телеграм-канале.
«Вот уже как 13 дней и 10 часов я не пью алкоголь. В цифрах кажется мало, но знаете, честно говоря для психотипа “social drinker” (любитель выпить в компании- прим.ред.) вполне достаточно и даже много.
Это когда ты очень любишь вкусную еду и бокальчик красного, в душе считаешь и оправдываешь себя , что ты итальянец ( почему то) и там так принято .
Почему бросила ? Мне элементарно надоело. Людям с повышенной эмоциональностью пить опасно. Мы сразу из крайности в крайность. То суперсчастливы, то через минуту несчастны. И это мы еще пить не начинали.
Тема не простая, и лишь сейчас пройдя этот маленький, но героический путь, я поняла, насколько глупа я была раньше», резюмировала певица.
Анна Седокова недавно сильно пострадала, упав с лестницы во время концерта. Позднее ей диагностировали разрывы связок и переломы. Но звезда мужественно продолжает выступать.