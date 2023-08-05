Волочкова поддержала травмированную Седокову

Анна Седокова недавно сильно пострадала, упав с лестницы во время концерта. Позднее ей диагностировали разрывы связок и переломы. Но звезда мужественно продолжает выступать.

Анну поддержала Анастасия Волочкова. Балерина рассказала, что на ее профессиональном пути не раз случались травмы, которые приходилось упорно лечить и при этом продолжать работать.

Анастасия – противница оперативного вмешательств и считает, что следует доверять своему организму и лишь помогать ему восстанавливаться.

«У меня ничего не рвалось. Травмы у меня были — плечевой сустав, голеностопный. Растяжение связок очень серьезное было в голеностопном суставе, и единственный раз я отменила спектакль „Жизель“ в Большом театре по этой причине… Самое главное — не допустить хирургическое вмешательство, потому что самая лучшая операция — это не сделанная», — заявила танцовщица.

Волочкова много лет обращается со своими проблемами к экспертам в области спортивной медицины Зурабу и Ирине Орджоникидзе. Ну и опыт дает ей возможность снимать боль, воспаление, напряжение в мышцах в случае повреждения самостоятельно, не прибегая к радикальным методам, - пишет 5 Канал.

К пластическим операциям Анастасия Волочкова также относится неодобрительно. Тем не менее в конфликте между Славой и хирургом Тимуром Хайдаровым она заняла сторону исполнительницы.