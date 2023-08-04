Что известно о неизлечимой болезни и самочувствии Селин Дион

Канадская певица Селин Дион отменила все концерты, запланированные до апреля 2024 года, из-за неизлечимой болезни. Сестра звезды Клодетт рассказала SheMazing, что надежды на выздоровление практически нет. Что известно о болезни и самочувствии исполнительницы?

Почему Селин Дион отменила тур

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О том, что у знаменитости был диагностирован синдром мышечной скованности, стало известно в декабре 2022 года. Тогда Дион отменила все выступления в Великобритании и Европе в 2023 году. Артистка в соцсетях призналась, что болезнь вызывает у нее неконтролируемые мышечные спазмы. Также у певицы возникли трудности с ходьбой и пением.

«Каждый день я усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить силы и способность снова выступать, но я должна признать, что это — борьба», — рассказывала Дион.

Знаменитость отменила около 40 концертов, чтобы пройти курс лечения. Она подчеркивала, что до последнего старалась найти силы для выступлений.

«Я старалась найти силы для выступлений, но гастроли могут стать для меня слишком тяжелой задачей. Будет лучше, если мы их отложим до того момента, когда я смогу выйти на сцену», — сообщала исполнительница.

Как Селин Дион чувствует себя сейчас

Подробности о самочувствии Дион раскрыла ее сестра Клодетт. В беседе с SheMazing она отметила, что певица сейчас сосредоточена на реабилитации, но пока ей не удается победить болезнь. По словам родственницы звезды, с исполнительницей постоянно находится еще одна их сестра Линда, которая переехала в дом, где Дион живет с тремя сыновьями, чтобы помогать и быть рядом в трудную минуту. Однако на данный момент надежды на выздоровление артистки практически нет.

«Мы не можем найти лекарство, которое работает, но так важно не терять надежды. Если честно, я думаю, что больше всего ей нужно отдыхать. Она всегда делает все возможное, всегда старается быть на высоте и первой на вершине. Но в какой то момент сердце и тело просто попытались что то сказать. Важно прислушаться к ним», — высказалась Клодетт Дион.

Что такое синдром мышечной скованности и чем он опасен

По данным Национального института неврологических расстройств США, синдром мышечной скованности (СМС), также известный как синдром ригидного человека и синдром Мерша — Вольтмана, — это редкое заболевание аутоиммунной природы, поражающее центральную нервную систему. Патология характеризуется прогрессирующим тоническим напряжением и скованностью (ригидностью) мышц и сильными, болезненными спазмами мускулатуры шеи, туловища и конечностей. Всего 1-2 человека на миллион страдают от этой болезни.