Стало известно, почему юбилейный концерт Агутина прошел без Варум
Недавно Леонид Агутин отметил день рождения. Певцу исполнилось пятьдесят пять лет. Артист решил пойти по стопам Григория Лепса и отметить праздник на сцене. Все бы ничего, только вот зрители не видели в зале музу музыканта и его супругу Анжелику Варум.
В прошлом ходило много слухов о разладе в семье артистов. Именно поэтому, не увидев Анжелику среди присутствующих, народ заподозрил неладное. Агутин старался хранить молчание и в социальных сетях лишь поблагодарил зрителей за внимание и овации. Однако избежать ответа на вопрос ему все же не удалось.
Накануне он прервал молчание и расставил все точки над i.
По словам Леонида, его избранница занемогла.
«Анжелика приболела», – признался артист.
Однако он не стал вдаваться в подробности, добавив лишь, что супруга обязательно придет в себя и споет с ним дуэтом.
Кстати, не так давно Агутину самому нездоровилось. По словам артиста, ему стало плохо в аэропорту. Мужчина даже попросил поставить ему капельницу с витаминами, чтобы прийти в чувства.