Стало известно, почему юбилейный концерт Агутина прошел без Варум

Недавно Леонид Агутин отметил день рождения. Певцу исполнилось пятьдесят пять лет. Артист решил пойти по стопам Григория Лепса и отметить праздник на сцене. Все бы ничего, только вот зрители не видели в зале музу музыканта и его супругу Анжелику Варум.

В прошлом ходило много слухов о разладе в семье артистов. Именно поэтому, не увидев Анжелику среди присутствующих, народ заподозрил неладное. Агутин старался хранить молчание и в социальных сетях лишь поблагодарил зрителей за внимание и овации. Однако избежать ответа на вопрос ему все же не удалось.

Накануне он прервал молчание и расставил все точки над i.

По словам Леонида, его избранница занемогла.

«Анжелика приболела», – признался артист.

Однако он не стал вдаваться в подробности, добавив лишь, что супруга обязательно придет в себя и споет с ним дуэтом.