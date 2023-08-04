Собчак раскрыла реакцию на насмешки над ее внешностью

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что любит себя, несмотря на насмешки окружающих над ее внешностью. Реакцию на подобные негативные комментарии она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Я вот думаю, ведь по сути меня, как это теперь называется, буллили и абьюзили всю мою сознательную жизнь за внешность, за форму черепа и челюсти, за ноги-руки и все остальное», — написала телеведущая.

Она подчеркнула, что у нее никогда не возникало желания жаловаться на подобные насмешки и пытаться помириться с критиками.

Собчак также добавила, что любит и принимает себя такой, какая она есть. По словам журналистки, такое отношение очень помогло ей в жизни.