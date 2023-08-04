Против Карди Би не станут возбуждать дело из-за бросания микрофона в фанатку

Полиция прекратила дело в отношении певицы Карди Би из-за нехватки доказательств
Полиция Лас-Вегаса прекратила расследование уголовного дела о нанесении побоев против рэперши Карди Би. Об этом сообщает Variety.
"После тщательного изучения и консультации с окружной прокуратурой дело было закрыто за недостаточностью улик. Никаких обвинений предъявлено не будет", - заявили изданию правоохранители.
В полиции также подтвердили, что заявление на Карди Би подала женщина через день после инцидента с микрофоном. Никаких арестов после этого не последовало, подчеркнули стражи порядка. В конце июля в сети появилось видео с концерта Карди Би. В ролике видно, как одна из посетительниц концерта вылила на рэпершу напиток из своего стакана. Карди Би, не задумываясь, швырнула в нее микрофон в ответ. Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.
"Она сделала то, что должна была"; "Эта практика отвратительна. Надеюсь, что так будет с каждым", - написали в комментариях.
Вскоре появились сообщения, что Карди Би бросила микрофон в диджея после инцидента с фанаткой.