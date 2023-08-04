Против Карди Би не станут возбуждать дело из-за бросания микрофона в фанатку

В полиции также подтвердили, что заявление на Карди Би подала женщина через день после инцидента с микрофоном. Никаких арестов после этого не последовало, подчеркнули стражи порядка. В конце июля в сети появилось видео с концерта Карди Би. В ролике видно, как одна из посетительниц концерта вылила на рэпершу напиток из своего стакана. Карди Би, не задумываясь, швырнула в нее микрофон в ответ. Большинство поклонников поддержали исполнительницу, которая попыталась прекратить фанатскую тенденцию бросать предметы в артистов.