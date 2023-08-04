Источник: Софья Самоделкина уже получила паспорт Казахстана
Российская фигуристка Софья Самоделкина уже получила паспорт Казахстана, сообщил источник «Матч ТВ».
«Самоделкина пошла по пути ускоренного получения гражданства, так как у неё родственник в семье рождён в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждёт открепления от Федерации фигурного катания на коньках России», — цитирует слова источника издание.
Ранее «РИА Новости Спорт» сообщили, что фигуристка планирует смену спортивного гражданства. Издание отметило, что ЦСКА и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказались комментировать ситуацию, а мама Самоделкиной сказала, что ждёт ответа от организации и пока ничего не может сказать.
Напомним, Софья Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. В прошлом сезоне спортсменка выиграла этап Гран-при России в Самаре, опередив Александру Трусову, на этапе в Сочи заняла второе место, а также стала 11-й на чемпионате России.