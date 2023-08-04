Верка Сердючка отказалась выступать на одной сцене с Лободой

Украинский артист Андрей Данилко, известный своим творческим образом Верки Сердючки, решительно отказался принять приглашение на музыкальный фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале по той причине, что на нем также присутствует певица Светлана Лобода.

© FBM.ru

Организаторы мероприятия сделали выбор в пользу Сердючки и не пригласили Лободу, сообщает «Царьград». Не стоит забывать, что это не первый раз, когда Данилко выражает свое отрицательное отношение к Лободе. В прошлом году он отметил фальшивость слез певицы, высказавшись на эту тему в социальных сетях.

Рандеву Вайкуле проходило в Юрмале с 26 по 30 июля, где певица собрала украинских и российских артистов, включая таких, кого в России признали иностранными агентами. Отмечается, что собранные с концертов деньги пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.