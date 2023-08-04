В доме Абдулова на Валдае открыли посуточную гостиницу

Дом актера Александра Абдулова на Валдае превратился в посуточную гостиницу. Как сообщает «КП», вдова актера Юлия продала его, а новые хозяева сделали ремонт и стали сдавать дом туристам.

Дом площадью 200 квадратных метров, расположенный в самом центре Валдая на берегу Валдайского озера, выставили на продажу еще в 2012 году за 5 млн рублей. Однако быстро найти ему новых владельцев не вышло.

«У дома было два собственника — вдова Абдулова и какой-то его друг, с которым они его и строили. Они не сразу смогли договориться. Его товарищ думал, что там сделают музей. Даже нашел покупателя на половину вдовы. А Юлия, оказывается, уже пообещала свою долю другому человеку», — рассказала сотрудница Валдайского агентства недвижимости.

В результате продать объект удалось лишь в 2019 году. Его полностью выкупила молодая пара. Жильцы повели большую работу по восстановлению здания, однако всю мебель от Абдулова они сохранили. Кроме того, там организовали фотозоны и проводят фотосессии.