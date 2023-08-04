Страдающей от редкой болезни Селин Дион не помогают лекарства

Сестра Селин Дион заявила, что больной певице не помогают лекарства
Сестра канадской певицы Селин Дион Клодетт рассказала, как артистка живет с тяжелой болезнью — синдромом мышечной скованности. Ее интервью Le Journal de Montreal цитирует издание Shemazing.
По словам Клодетт, к Селин сейчас переехала другая их сестра — Линда. В том же доме живет трое сыновей Селин Дион.
«Она прислушивается к первоклассным специалистам по этому редкому заболеванию, насколько может. Честно говоря, больше всего ей нужен отдых. Она всегда превосходит сама себя, пытается быть лучше всех. Но однажды ваши сердце и тело попытаются вам что-то сказать, и важно к ним прислушаться», — рассказала Клодетт.
Сестра знаменитости призналась, что больной певице не помогают лекарства, и для нее пытаются подобрать программу реабилитации.
Синдром мышечной скованности — редкий неврологический синдром, причины которого не ясны. У больного появляется скованность мышц и болезненные спазмы, которые ограничивают подвижность пациента.
В мае 2023 года Дион отменила «около 40 концертов», чтобы пройти курс лечения. Ее ближайший европейский концерт должен был состояться 1 сентября в Париже.
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