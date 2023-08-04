Страдающей от редкой болезни Селин Дион не помогают лекарства

«Она прислушивается к первоклассным специалистам по этому редкому заболеванию, насколько может. Честно говоря, больше всего ей нужен отдых. Она всегда превосходит сама себя, пытается быть лучше всех. Но однажды ваши сердце и тело попытаются вам что-то сказать, и важно к ним прислушаться», — рассказала Клодетт.