Бейонсе "отменила" рэпершу Лиззо после обвинений в домогательствах
Певица Бейонсе не стала дожидаться каких бы то ни было официальных выводов соответствующих органов и поспешила отказаться от коллеги Лиззо.
В Сети появилось видео, как вечером того же дня, когда стало известно о претензиях танцоров к рэперше, Бейонсе вымарала ее имя из песни, пробубнив что-то в микрофон на концерте.
Напомним, 35-летнюю 140-киллограммовую икону бодипозитива обвинили в домогательствах артистки из ее подтанцовки.
1 августа три женщины подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором описали произошедшее и всю глубину своих страданий. Женщины работают с Лиззо с 2021 года и требуют теперь финансового возмещения их моральных терзаний.
Также попутно ещё и компания рэперши обвинена ими в невыплате зарплат, расизме и буллинге на почве фэтофобии.