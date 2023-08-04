Бейонсе "отменила" рэпершу Лиззо после обвинений в домогательствах

Певица Бейонсе не стала дожидаться каких бы то ни было официальных выводов соответствующих органов и поспешила отказаться от коллеги Лиззо.

© Российская Газета

В Сети появилось видео, как вечером того же дня, когда стало известно о претензиях танцоров к рэперше, Бейонсе вымарала ее имя из песни, пробубнив что-то в микрофон на концерте.

Напомним, 35-летнюю 140-киллограммовую икону бодипозитива обвинили в домогательствах артистки из ее подтанцовки.

1 августа три женщины подали иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором описали произошедшее и всю глубину своих страданий. Женщины работают с Лиззо с 2021 года и требуют теперь финансового возмещения их моральных терзаний.