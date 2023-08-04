Оксана Самойлова появилась на дне рождения Джигана в откровенном платье

Российская блогерша Оксана Самойлова появилась на праздновании дня рождения своего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в откровенном наряде. Соответствующие сторис опубликованы в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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35-летняя бизнесвумен поделилась кадрами с праздничного ужина, на которых предстала в белом платье длины макси с подчеркивающим бюст лифом на косточках и разрезом до бедра. Также инфлюэнсерша надела на ногу подвязку, распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув губы коричневой помадой.

«Покажу немного отпускного вчерашнего дня рождения», — обратилась к поклонникам знаменитость.

Известно, что она с супругом и детьми находится на отдыхе в Колумбии.