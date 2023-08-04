55-летняя Валерия показала фигуру в бикини

Певица Валерия показала фигуру в пестром купальнике. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

55-летняя звезда позировала в бикини, без макияжа и укладки. Валерия отдыхала на шезлонге в саду.

Поклонников восхитила фигура Валерии.

«Невозможно прекрасна», «Шикарна», «Очень красивая фигура», «Вы — королева», «Какая вы красотка, просто бомба», — написали пользователи соцсетей.

Звезда признавалась в беседе с «Газетой.Ru», что является поклонником аппаратной косметологии, но при этом не исключает, что в будущем обратится за услугами пластического хирурга. Пока знаменитости удается поддерживать молодость кожи консервативными методами. Певица редко посещает косметолога, но когда оказывается в кабинете врача, делает аппаратные процедуры. Артистка также не против плазмотерапии и массажей для лица, но филлеры категорически не приемлет.

Супруг звезды Иосиф Пригожин считает, что жена прекрасно выглядит и ей генетически повезло с этим, а в эффективность «сывороток и лифтингов» он не верит. В первые годы совместной жизни продюсер ездил с Валерий в клиники и узнавал у специалистов, насколько безопасны те или иные процедуры. Он переживал, что супруга увлечется косметологией и преобразится до неузнаваемости, поэтому старался ее сдерживать.