Моргенштерн* ответил на слухи о романе с популярной Onlyfans и TikTok блогершей

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) на своем YouTube-канале признался, что уже месяц живет вместе с украинской TikTok и Onlyfans блогершей Лизой Василенко.

© Газета.Ru

«В интернете нам приписывают роман, хотя, по сути, мы всего месяц вместе живем. Так как все знают, что я люблю деньги и грязный хайп, то мы решили рекламировать сервис знакомств таким образом — грязно хайпить на теме отношений», — посмеялся Моргенштерн.

После этого блогеры начали проходить психологические тесты, которые должны были определить их процент совместимости. Моргенштерн и Василенко смогли набрать 88% совместимости, рэпер пошутил, что это две бесконечности и в шутку предложил девушке начать встречаться.

В апреле 2022 года блогер Дилара рассказала, что развелась с Моргерштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Она подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

28 июня Зинатуллину застали вместе с блогером Славой Бустером после закрытой вечеринки в честь дня рождения тиктокерши Юлии Гаврилиной. Блогер приехал на машине к месту проведения мероприятия, чтобы забрать оттуда Зинатуллину.