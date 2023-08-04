Собчак поддержала решение Хованского жениться на студентке

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале поддержала блогера Юрия Хованского, который женился на студентке Ксении.

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«Как говорится, совет да любовь! Ответил за весь базар — женился, в Сербию увез», — написала Собчак.

Она также приложила фрагмент из интервью 2022 года, где Хованский говорит о своих намерениях жениться на девушке, чтобы увезти ее с собой в Сербию, где блогер и проживает на данный момент.

Ксения примерно на 10 лет младше Хованского, в сентябре 2022 года вместе с блогером она переехала в Сербию.

Пара официально заключила брак еще в декабре 2022 года, однако сыграть свадьбу решила летом — через несколько месяцев после оформления отношений. На свадьбе невеста была в белом платье и венке, а жених — в классическом черном костюме-тройке.

До переезда Хованского обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». 20 июля 2022 года уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.