Вайкуле назвала условие для возвращения в Россию

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в интервью программе «Настоящее время»* (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявила, что больше никогда не приедет в Россию. Ее цитирует издание Woman.ru.

© laima_vaikule_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

По словам Лаймы, раньше она не интересовалась политикой и жалеет об этом. Кроме того, добавила она, она не считает Россию местом сосредоточения культуры.

Чтобы певица смогла вернуться в Россию, продолжила артистка, в стране должно наступить время, аналогичное 90-м годам прошлого века.

«Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», — сказала Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala, накануне которого певица давала интервью, проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. В 2022 году он был перенесен. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.

В 2023 году Верка Сердючка отказалась выступать на одной сцене со Светланой Лободой в Юрмале, и Лободу из лайнапа исключили.