Верка Сердючка* отказалась выступать на одной сцене с Лободой** в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле после начала СВО покинула Россию и вернулась на родину в Латвию. Недавно артистка организовала фестиваль в Юрмале, чтобы собрать деньги для ВСУ.

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Мероприятие не прошло без скандала. Укранский исполнитель Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки*, отказался выступать на одной сцене с коллегой Светланой Лободой**. В итоге ее не позвали, а артист радостно исполнил песни. Также Данилко с улыбкой на лице выкрикивал «Раша, гудбай» перед певицей Аллой Пугачевой.

Другие знаменитости Верку не смутили. Так, выступали Вера Брежнева, которая исполнила свои новые хиты, а также исполнила треки на украинском языке. Макс Барских*** же заявил на украинском языке, что хочет, чтобы следующий фестиваль был в «украинском Крыму». При этом на своих концертах артист поет на русском языке.

Напомним, Данилко еще год назад пренебрежительно высказался в адрес Лободы. По словам певца, его коллега плакала на видео «фальшивыми слезами». Речь идет о ролике, который звезда записала после начала спецоперации на Украине.

* запрещен въезд на территорию РФ на 50 лет

** запрещен въезд на территорию РФ на 50 лет