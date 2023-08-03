Названа причина смерти найденного мертвым в своей квартире автора хитов Киркорова и Пугачевой
Названа причина смерти 55-летнего автор хитов Пугачевой, Киркорова и автора музыки к сериалу с Заворотнюк "Моя прекрасная няня" Валерия Разумовского.
Музыканта нашли мертвым накануне в квартире на улице Пырьева в Москве.
"Предварительная причина смерти 55-летнего мужчины в квартире на западе Москвы - острая сердечно-сосудистая недостаточность", - рассказал источник ИА "Регнум", уточняя, что артист перед тем жаловался на проблему с сердцем.
При этом ситуацию с более точными данными осложняет то, что композитор, приехавший в Россию из Прибалтики, не имеет здесь близких родственников. Соответственно, достоверно причину смерти Разумовского можно будет узнать только после вскрытия, на которое нужно разрешение от его родителей, проживающих в Латвии.
"Вскрытия еще не было. Его родители живы и живут в Латвии, а брат - в Германии. Поэтому вскрытие задерживается. Но мне кажется, у него оторвался тромб", - сказала ресурсу Алла Наджиева, подруга покойного, жена певца Игоря Наджиева.