Lil Wayne усомнился в способности искусственного интеллекта повторить его уникальность

«Изменилась терминология или определение, вот и все. Микстейпы теперь могут означать миксы альбомов или что угодно. Но если говорить о Лил Уэйне, то все знают, как я отношусь к микстейпам. Так что мои микстейпы никогда не изменятся», — подчеркнул рэпер.