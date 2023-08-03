Lil Wayne усомнился в способности искусственного интеллекта повторить его уникальность

Рэпер Lil Wayne заверил, что нейросеть не сможет повторить его голос
Рэпер Lil Wayne в интервью Billboard выразил мнение, что нейросети не смогут воспроизвести его голос, так как рэпер считает себя удивительным и неповторимым.
«Кто-то недавно спросил меня об этом. Они пытались доказать мне, что искусственный интеллект сможет воссоздать голос, который будет звучать как я. Но это не я, потому что я удивительный», — заверил Lil Wayne.
Музыкант назвал себя невероятно «органично удивительным» и захотел посмотреть, как нейросеть сможет повторить его манеру читать рэп. Lil Wayne также выразил мнение, что с развитием искусственного интеллекта и других современных технологией микстейпы не потеряли своей значимости, так как поменялась лишь терминология.
«Изменилась терминология или определение, вот и все. Микстейпы теперь могут означать миксы альбомов или что угодно. Но если говорить о Лил Уэйне, то все знают, как я отношусь к микстейпам. Так что мои микстейпы никогда не изменятся», — подчеркнул рэпер.