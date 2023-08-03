Певец SHAMAN: Я обязательно еще вернусь на Донбасс

— Самый опасный обман — самообман. Проблема любого популярного шоу в том, что порой его участники безоговорочно верят рекламе — запишись на кастинг, спой, и ты станешь звездой. Создается иллюзия, будто ничего больше делать не надо, можно расслабиться. Но это не так.



Как только ты попадаешь в национальный эфир на ТВ, к тебе приковано внимание миллионов зрителей, ты не имеешь права на ошибку, с тебя другой спрос. Но путь к успеху только-только начинается. Тем, кто трезво оценивает ситуацию и свои силы, телешоу талантов или музыкальный конкурс дают возможность заявить о себе, но дальше предстоит серьезная работа. А те, кто ждет быстрого результата, не получив его, могут и вовсе разочароваться в профессии.



Впрочем, очень редко, но кому-то везет сорвать банк и сразу получить все. Однако подобной удачи на всех не хватает, слишком много желающих. А еще почти на всех таких проектах участники поют чужие песни, но настоящий результат может принести только своя, новая, та самая Песня с большой буквы, которая станет хитом. Мне в этом плане повезло, я не завишу от сторонних авторов, композиторов и поэтов, пишу себе сам. И участие в популярных телешоу на главных каналах страны, несомненно, дало полезный опыт. Но чтобы начать создавать такие композиции, которые открыли мое творчество многомиллионной аудитории, потребовалось ни много ни мало почти 10 лет.