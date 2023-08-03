Певец SHAMAN: Я обязательно еще вернусь на Донбасс
Певец, композитор и автор песен SHAMAN сейчас проводит большой концертный тур «Я русский» по городам нашей страны. И первым делом в рамках тура он выступил в городах Донецкой и Луганской народных республик. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.
— SHAMAN, Мариуполь, Луганск, Геническ, Снежное, Краснодон… Планируешь и дальше выступать в городах Донбасса?
— Конечно. А как иначе? Когда мы приехали в Мариуполь, многие здания в городе лежали буквально в руинах. Но люди — дети, взрослые, старики, медики, учителя, гражданские и военные… Они отстояли свой город.
Жизнь продолжается. В поездках на Донбасс меня всегда восхищает героизм людей. Их сила воли крепче алмаза. Особенно впечатляет то, что после всего пережитого они находят в себе силы каждый новый день радоваться простым вещам — любить, смеяться, слушать и исполнять песни. Эти поездки вдохновляют меня на творчество.
— У тебя вышла патриотическая композиция «Моя Россия» и лирическая «Самый русский хит», потом опять: «Мы» — о Родине и «Мед» — о любви, следом «Мой бой». Специально так чередуешь — патриотические вещи и лирику?
— Спасибо, что обратила внимание, даже не задумывался. Музыка — это мой способ общения с миром. Художник рисует картины, повар, чтобы выразить себя, готовит блюда. Ну а я пишу песни и пою их. Сейчас в работе несколько композиций, в том числе и весьма неожиданный дуэт. Но давай не будем раскрывать все карты сразу. Скоро сама все услышишь.
— Насколько высшее образование нужно сегодня современному артисту?
— Любой творческий человек работает с душами большого количества людей. Когда речь о теле, мы предпочитаем идти к профессиональному врачу, а не самоучке, который научился владеть скальпелем. Так почему же в свой внутренний мир мы часто готовы впустить непрофессионалов?
— Ты учился в том числе и народному пению. Возможен ли сейчас ренессанс русской народной музыки?
— Начиная с пандемии вся наша новейшая история, как и любой кризис, заставила многих остановиться, задуматься, а то и вовсе переосмыслить происходящее.
Замечательно, что мы, как общество, наконец посмотрели на себя, на страну, в которой живем. Важно, конечно, не уходить в крайности, не замыкаться, но при этом в полной мере осознать весь масштаб и значимость русской культуры в истории человечества — каким мощным фундаментом является русская литература и музыка, сколько в ней красоты и самобытности, какая глубина для вдохновения и развития. Уверен, нас ждет новый «золотой век» русской культуры во всем ее многообразии.
— Ты называл музыкальные шоу на ТВ фальшивыми и циничными, но если убрать эти шоу из эфира, не лишатся ли талантливые музыканты важного способа заявить о себе?
— Самый опасный обман — самообман. Проблема любого популярного шоу в том, что порой его участники безоговорочно верят рекламе — запишись на кастинг, спой, и ты станешь звездой. Создается иллюзия, будто ничего больше делать не надо, можно расслабиться. Но это не так.
Как только ты попадаешь в национальный эфир на ТВ, к тебе приковано внимание миллионов зрителей, ты не имеешь права на ошибку, с тебя другой спрос. Но путь к успеху только-только начинается. Тем, кто трезво оценивает ситуацию и свои силы, телешоу талантов или музыкальный конкурс дают возможность заявить о себе, но дальше предстоит серьезная работа. А те, кто ждет быстрого результата, не получив его, могут и вовсе разочароваться в профессии.
Впрочем, очень редко, но кому-то везет сорвать банк и сразу получить все. Однако подобной удачи на всех не хватает, слишком много желающих. А еще почти на всех таких проектах участники поют чужие песни, но настоящий результат может принести только своя, новая, та самая Песня с большой буквы, которая станет хитом. Мне в этом плане повезло, я не завишу от сторонних авторов, композиторов и поэтов, пишу себе сам. И участие в популярных телешоу на главных каналах страны, несомненно, дало полезный опыт. Но чтобы начать создавать такие композиции, которые открыли мое творчество многомиллионной аудитории, потребовалось ни много ни мало почти 10 лет.
— Песне «Встанем», которая прогремела на всю страну, полтора года. Ты предполагал, что композиция так «выстрелит»?
— Конечно, за это время моя жизнь сильно изменилась, столько всего произошло... Но и сейчас, оглядываясь назад, скажу, что хит — это всегда элемент удачи, никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, что все сложится. Композитор, поэт, продюсер и исполнитель, а в моем случае это один человек, могут лишь собрать все слагаемые, но последнее слово всегда за публикой.
Как автор я понимал, что песня получилась сильная, верил в нее, но все, что произошло после 23 февраля (24 февраля 2022 года началась спецоперация. — «ВМ»), просчитать было невозможно. «Встанем» теперь живет своей, отдельной от меня жизнью. Это колоссальный аванс от миллионов людей, беспрецедентный уровень доверия, которое своим творчеством я просто обязан оправдать.
— Что нужно для того, чтобы привить молодому поколению чувство любви к Родине?
— Здесь важен собственный пример. Если ты любишь землю своих предков, своей родиной ее будут считать и твои внуки. Если уважаешь родителей, так же к тебе станут относиться твои дети. Для меня быть патриотом — это в первую очередь ответственность. Всеми силами так, как я умею и могу, стараюсь нести людям пользу, ведь будущее России зависит от всех нас. Ровно настолько жизнь станет лучше, насколько каждый приложит к этому свои усилия.
— Никогда не замечал за собой мистических способностей?
— Намекаете на значение моего сценического псевдонима? Шаманские способности? Дождь я, конечно, вызывать не умею. Вижу порой комментарии в соцсетях, что та или иная песня кому-то помогла, вдохновила на важный поступок, но никакой мистики в этом нет.
Просто стараюсь во все, что делаю, вложить душу. И эта искренность дает людям чувство поддержки, опору в наше непростое время.
ДОСЬЕ
Ярослав Дронов (псевдоним — SHAMAN) родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске. Окончил музыкальную школу по классу «народное пение», Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки по специальности «руководитель народного хора» и в Москве — Российскую академию музыки имени Гнесиных, факультет эстрадно-джазового пения. В 2013 году участвовал в шоу «Фактор А», а в 2014 году — в программе «Голос».
Коротко о главном
— В одном интервью ты сказал: «У нас вся страна поет и в футбол играет». А какие люди тебе ближе — разносторонние дилетанты или профессионалы, сосредоточенные на своем деле?
— Если ты горишь какой-то идеей, бросаешь все силы на результат, люди вокруг это чувствуют, и все начинает получаться и складываться совершенно иначе. Словно само собой. Россия — страна очень сильных и талантливых людей.
Но многие из нас не нашли свое место, заняты делом, которое не приносит им удовольствия, а вместо результата тратят силы на процесс.
Подходят ко всему формально. С такими сложно договориться, тем более вместе работать. Равнодушие убивает, губит любую самую полезную идею. Поэтому команда, которая собралась вокруг меня, — это группа единомышленников, верящих в общее дело.
— В клипе на песню «Мед» ты играешь свадьбу сразу с сотней невест. Как к этому отнеслась твоя супруга Елена?
— К счастью, она уже привыкла различать своего мужа и его творческий образ. Я немного волновался, но поводов для ревности старался не давать. Всем известно, что я, как говорится, глубоко женат. Да и поклонники уже, как правило, взрослые, состоявшиеся люди, которые в первую очередь ценят то, что я делаю. Лена же самый первый слушатель каждой моей композиции.
— Ты всегда обращаешься к подписчикам в соцсетях «родные». Для тебя поклонники — семья?
— Да. Причем большая. Когда они слушают мои песни в моменты важных для себя событий, веселых и грустных, получается, что и я незримо присутствую рядом — как брат, сын или внук
— А есть ли мечта у тебя?
— Господь услышал меня и после стольких лет дал возможность заниматься любимым делом — дарить людям позитивные эмоции, сочинять и исполнять песни, которые нравятся миллионам. Так что моя главная мечта уже сбылась.